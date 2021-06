Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii intervin, duminica, pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii, in județul Dambovița, precum și pentru degajarea copacilor doborați de vant, in urma codului roșu de vijelie și grindina. Potrivit ISU Dambovița, echipaje de pompieri intervin la Baldana pentru degajarea unui copac…

- Pompierii au intervenit, pe parcursul zilei de sambata, in localitati din sapte judete si in municipiul Bucuresti, unde s-au produs inundatii in contextul codurilor de vreme rea emise de meteorologi, apa fiind evacuata din zeci de gospodarii, dar si din case, subsoluri/beciuri si de pe strazi.…

- Pompierii buzoieni intervin, astazi, pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii din Berca, Maracineni și Candești. Oamenii au sunat la 112, pe masura ce curțile li s-au umplut de apa. Potrivit ISU Buzau, in cursul zilei de astazi au fost emise trei avertizari meteo Cod Portocaliu – „averse locale…

- Peste 50 de gospodarii din Dambovita au fost inundate, joi, iar pompierii actioneaza in localitatile Moreni, Ulmi si Razvad pentru evacuarea apei din case, beciuri si curti, informeaza ISU Dambovita. "Echipaje de pompieri actioneaza in Moreni, Ulmi si Razvad pentru evacuarea apei. Peste 50 de gospodarii…

- Pompierii si echipele de la SC Apa Canal SA Sibiu au intervenit, vineri, pentru evacuarea apei din casele si pivnitele unor imobile din municipiul Sibiu, dar și din localitatile Bungard, Selimbar si Cisnadioara, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. De asemenea, membrii SVSU…

- Mai multe gospodarii din cinci localitati ale judetului Dambovita au fost inundate, vineri, in urma ploilor torentiale, iar DN 71 este acoperit cu apa pe o portiune de 700 de metri la intrarea in Pucioasa, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. "Echipaje de pompieri…

- Pentru lichidarea flacarilor s-au deplasat pompierii Garzii Potlogi și ai Detașamentului Bolintin, din cadrul ISUJ Giurgiu. Din fericire nu au existat victime.“Echipaje de pompieri intervin in cazul unui incendiu izbucnit la un autoturism pe Autostrada A1, km 48, pe sensul București-Pitesti. Intervin…