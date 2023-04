Stiri pe aceeasi tema

- Dinn cauza vremii, o bucata de stanca a cazut vineri pe Transalpina și blocheaza drumul. Drumul spre Transalpina este blocat pe o banda de o bucata de stanca desprinsa și ajunsa pe partea carosabila, intre bornele 96-98. A fost degajata partea carosabila a drumului si circulatia se desfasoara normal,…

- Seful Executivului a fost intrebat joi, la Parlament, inainte de sedinta BPN al PNL, despre situatia drumurilor din judetele afectate de ninsorile din aceste zile."Inca de ieri, de cand am primit avertizarea meteo, am discutat cu ministrul de Interne si cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta.…

- In luna februarie, echipajele de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau au raspuns unui numar de 659 solicitari primite pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența 112. Astfel, in intervalul menționat, pompierii bacauani au lichidat 70…

- Nr. 49 Oradea, 17.02.2023 COMUNICAT DE PRESARecomandarile pompierilor bihoreni pentru prevenirea situatiilor de urgenta generate de fenomenele meteorologice periculoase Avand in vedere atentionarea meteorologica COD GALBEN, emisa de Administratia Nationala de Meteorologie, valabila pentru zona de munte…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a recomandata soferilor sa evite sa plece la drum pe timp de viscol si ninsoare puternica, in contextul atentionarii god galben emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), care este valabila pana duminica, la ora 18.00, informeaza…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a recomandata soferilor sa evite sa plece la drum pe timp de viscol si ninsoare puternica, in contextul atentionarii god galben emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), care este valabila pana duminica, la ora 18.00. „Va ninge temporar…

- Un barbat a ramas cu mașina blocata in comuna Podul Turcului, sat Cabești, pe DN 11 A. In jurul orei 10, in aceasta dimineața, a fost solicitat ajutorul pompierilor. La fața locului s-au deplasat o autospeciala de prima intervenție și comanda cu doi subofițeri și primarul Comunei. „La locul intervenției…

- Pompierii lugojeni au fost nevoiti sa intervina, la sfarsitul saptamanii trecute, pentru indepartarea unor bucati de tencuiala, pe strada Avram Iancu. Interventia la cladirea in care cel mai mare spatiu este ocupat de sediul PSD Lugoj, vine la doar un an distanta, dupa ce o bucata de tencuiala a cazut…