Stiri pe aceeasi tema

- Pompieri din Constanța, Calarași și Tulcea s-au luptat timp de trei zile pentru a goli trei bazine mari de apa dupa ce a existat suspiciunea ca minorul disparut de la Pecineaga s-ar fi putut ineca. Copilul nu a fost gasit, iar pompierii s-au retras in aceasta seara. ”La Pecineaga…

- Iulian Alexandru Bitica, copilul de opt ani din localitatea constanțeana Pecineaga, nu a fost gasit, la cinci zile de la momentul la care a fost dat disparut. Pompierii au scos apa din cele doua bazine cu dejecții, indicate de anchetatori, insa nu a fost gasit pana acum niciun semn al prezenței baiețelului.…

- Iulian Alexandru Bitica, baietelul disparut la Pecineaga, este cautat in bazinele cu dejectii ale unui complex de porci cu un navod pescaresc. Purtatorul de cuvant al ISU Dobrogea a declarat pentru Observator ca pompierii au inceput sa-l caute pe Iulian Alexandru Bitica, copilul de 8 ani disparut la…

- Dupa ce un ONG din Constanța care a trimis voluntari pentru gasirea baiețelului a lansat, pe Facebook, ipoteza ca acesta ar fi alunecat intr-unul din bazinele cu dejecții din comuna, pompierii ISU Dobrogea au inceput demersurile pentru golirea acestora. Aceștia au inceput golirea bazinelor,…

- Autoritatile continua cautarile in cazul baiatului de 8 ani disparut de patru zile din Pecineaga, judetul Constanța. Pompierii s-au intors marti la Pecineaga si il cauta pe Iulian Alexandru Bitica in zona de colectare a dejectiilor ce apartine unui complex zootehnic de crestere a porcilor. Acestia intentioneaza…

- Copilul de 8 ani disparut in localitatea Pecineaga, județul Constanța, este de negasit, dupa mai bine de 36 de ore de cautari. Echipele de intervenție incearca sa goleasca un bazin de dejecții din apropierea unei ferme de porci, intrucat copilul ar fi putut ca cada in acesta, potrivit Mediafax.Doua…

- Un baiat de 8 ani, care a disparut din fata locuintei sale in timp ce se afla la joaca, in localitatea constanteana Pecineaga, este cautat continuu de sambata seara, in prezent intervenindu-se si cu un elicopter care survoleaza zona. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, la cautari…