Pompierii au gestionat, în acest weekend, aproape 4.000 de intervenții Pompierii salvatori au gestionat, in perioada 9-11 septembrie, 4.047 de interventii in situatii de urgenta, majoritatea dintre acestea in asistenta medicala, echipajele SMURD actionand in 3.363 situatii de urgenta.

Pompierii din judetul Suceava au intervenit, in noaptea de marti spre miercuri, pentru inlaturarea efectelor produse de fenomenelor meteo periculoase inregistrate in mai multe localitati, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU).

Pompierii intervin, duminica, pentru cautarea unei persoane posibil disparuta in Dunare, in localitatea Grindu, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) al judetului Tulcea.

O cantitate de 900 de grame de mercur a fost descoperita, joi, intr-o cladire dezafectata de pe Bulevardul Petrolului din municipiul Ploiesti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova.

Pompierii suceveni desfasoara, miercuri seara, o misiune de cautare a unui tanar, in varsta de aproximativ 18 ani, despre care se presupune ca s-ar fi inecat in iazul Lipoveni, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, cpt Alin Galeata.

Pompierii au intervenit, in perioada 29-31 iulie, in 5.304 situatii de urgenta, majoritatea constand in asistenta medicala a echipajelor SMURD, care au actionat in 4.128 de cazuri, potrivit Agerpres.

Pompierii au stins un incendiu izbucnit marti dimineata, la o hala din municipiul Sibiu, unde se reparau electrocasnice, dupa ce flacarile au cuprins o suprafata de 300 de metri patrati, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, potrivit Agerpres.