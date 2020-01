Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, Laboratorul Experimental Antiincendiar investigheaza circumstantele producerii incendiului cu urmari fatale din localitatea Lipnic, raionul Ocnita.

- O batrana din comuna Zamostea a murit, in aceasta noapte, intr-un incendiu care i-a cuprins intreaga casa. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava a anunțat ca pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu care se manifesta generalizat la o casa batraneasca din comuna Zamostea. La…

- Un bloc din centrul Ploiestiului a fost evacuat, sambata dimineata, din cauza unui miros intepator care a alertat locatarii. ISU Prahova a chemat laboratorul CBRN pentru a detecta sursa gazului toxic.

- Fostul președinte Traian Basescu se numara printre oamenii care au criticat intervenția militarilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența in cazul Colectiv. Acesta a spus ca aceștia au ”antrenament zero”, dar și ca mai pregatiți decat ei au fost ospatarii de la clubul Bamboo, cand acesta a…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15:15, in apropiere de localitatea Samboieni, comuna Sanmartin, incident in urma caruia o femeie a decedat. Conform primelor informații, o femeie in varsta de 80 de ani ar fi aprins vegetația de pe terenul sau pentru a-l curața, context in…

- Pompierii de la Garda de interventie Cehu Silvaniei, din cadrul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) ‘’Porolissum’’ Salaj, au intervenit in cursul noptii de miercuri spre joi, 16-17 octombrie, in localitatea Alunis, comuna Benesat, pentru a stinge un incendiu izbucnit la garajul…

- Un incendiu a izbucnit marți dupa-amiaza la o anexa gospodareasca, in localitatea Cincu, din județul Brașov. Pompierii militari brașoveni au fost solicitati marti, in jurul orelar 14.00, sa intervina la stingerea unui incendiu, izbucnit in curtea unei gospodarii din Cincu, unde a luat foc o sura. Pompierii…