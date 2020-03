Pompierii au fost solicitati pentru o deblocare de usa in Medgidia In urma cu putin timp, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Medgidia. Din primele informatii, a fost trimis un echipaj pentru a interveni la un bloc de pe strada Poporului, in Medgidia cu scopul de a debloca usa unei locuinte.Pompierii au fost chemati sa forteze usa unei locuinte dupa ce proprietarul nu a raspuns din interior.Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de Constanta ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

