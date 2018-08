Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii portughezi care incearca de sapte zile sa stinga un incendiu urias in sudul tarii au declarat vineri ca se tem de o noua intensificare a flacarilor dupa acalmia din ziua precedenta, care le-a permis sa inregistreze progrese si sa circumscrie focarul, informeaza AFP. La mii de kilometri, in…

- Incendiul de vegetatie din Mendocino, cel mai mare din istoria statului american California, nu va putea fi stins decat la inceputul lunii septembrie, preconizeaza reprezentantii Departamentului de Pompieri din California, relateaza Reuters.

- Peste 1.150 de pompieri au fost mobilizati pentru a stinge un incendiu de vegetatie din regiunea turistica Algarve a Portugaliei. Mai multe case si hoteluri au fost evacuate, iar 25 de persoane au fost ranite, scrie Reuters, citata de news.ro.

- Alte zeci de mii de persoane au fost forțate vineri sa iși paraseasca locuințele din statul american California, din cauza incendiilor de vegetație care s-au extins in orașul Mendocino, au transmis reprezentanții Departamentului de Pompieri din California, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Incendiul…

- Cel puțin patru persoane sunt considerate disparute in urma incendiilor de vegetație din California, dupa ce 16 persoane raportate disparute marți au fost gasite in siguranța de catre autoritați, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Aproape 900 de locuințe și alte 300 de cladiri au fost distruse…

- Prim-ministrul grec Alexis Tsipras a vizitat luni orasul Mati, pentru prima data de cand acesta a fost afectat de incendiul de vegetatie in urma caruia 91 de persoane au murit, relateaza Reuters.

- Pompierii greci au criticat desfasurarea operatiunilor de salvare in timpul incendiilor. Dimitris Stathopoulos, liderul Federatiei Pompierilor, sustine ca autoritatile nu au fost pregatite pentru incendii si nici macar nu si-au cerut scuze, scrie The Guardian.

- Pompierii au raportat progrese importante in lupta cu flacarile in urma unui incendiu de vegetatie izbucnit in California de Nord, care a pus in pericol sute de cladiri si a provocat evacuarea a peste o mie de persoane, au anuntat miercuri autoritatile, citate de Reuters. Incendiul Pawnee,…