Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii IGSU au descins la Maciuca, acolo unde, in acest weekend, va avea loc nunta liderulu AUR, George Simion. Simion și iubita sa Ilinca iși vor uni destinele la Maciuca, o cunoscuta comuna turistica. Acolo, a fost amenajata special și o biserica. Cei doi vor fi cununați chiar de Arhiepiscopul…

- Sistemul lansator de rachete multiple MARS II donat de Germania a ajuns in Ucraina. Anunțul a fost facut de ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov. Intr-un mesaj in care a salutat venirea in Ucraina a celui de-al treilea frate din familia „Long Hand” (o aparenta referința la celelalte lansatoare…

- Incendiu in desfașurare in apropiere de Nea Peramos, la vest de capitala Atena. O porțiune a autostrazii naționale dintre Elefsina și Corint s-a inchis, iar traficul este deviat pe vechea autostrada și drumuri secundare. Autoritațile au ordonat evacuarea lui Nea Vlychada. Pompierii au avertizat vineri,…

- O poștarița din Maramureș a lasat fara bani de pensie zeci de pensionari din localitatea Oncești. Femeia ar fi incasat și facturile pentru energie electrica, dar nu ar fi virat sumele in conturile societații de furnizare a energiei electrice. Oamenii au anunțat autoritațile locale, care nu au chemat…

- O banda de hoți terorizeaza un cartier intreg din Capitala. Oamenii se plang ca infractorii au intrat peste ei in case, in timp ce dormeau. Și mașinile de pe strazile din cartier sunt vanate de hoți, iar daca reușesc sa le deschida, iau tot ce gasesc in interior. De trei saptamani in nordul Capitalei…

- Oamenii din localitatea Gheorghieni, din județul Cluj, s-au trezit cu motorina in fantani, dupa ce o cisterna s-a rasturnat, iar carburantul a ajuns in panza freatica. Luni a avut loc un accident pe centura Valcele-Apahida, in urma caruia o cisterna a Armatei s-a rasturnat, deversand aproximativ 7 tone…

- O fabrica ilegala de tigari, dotata cu o linie completa de productie a fost descoperita de catre inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala, din cadrul ANAF, in localitatea Suditi din judetul Buzau. Fabrica functiona intr-o hala dezafectata si producea tigarete contrafacute sub marcile Marlboro,…

- Cerealele ucrainenilor sunt transportate din Herson, pe care rușii il ocupa acum, in Rusia, a declarat un oficial local pentru agentia de presa rusa TASS. TASS il citeaza pe Kirill Stremousov, adjunctul șefului administrației militaro-civile impuse de ruși in Herson. „Avem spațiu pentru depozitare,…