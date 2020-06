Stiri pe aceeasi tema

- Apele involburate au facut doua victime - o femeie de 75 de ani din Vaslui si un barbat din Bihor. In 19 judete sunt sute de case distruse, gospodarii inundate si drumuri rupte. Mai multe persoane din Alba, Caras-Severin si Bihor au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele.

- In cursul zilei de ieri, aversele torentiale au produs inundatii in 19 judete (AR, AB, AG, BC, BH, BT, BV, CS, HD, HR, IF, MS, NT, SM, SV, TM, TL, VL si VN), cele mai afectate fiind Alba, Bihor, Caras-Severin, Harghita, Mures, Neamt si Suceava. Din cauza precipitatiilor abundente, pompierii au actionat…

- UPDATE Femeia luata de viitura formata in localitatea Guștiței, comuna Dimitrie Cantemir, din județul Vaslui, a fost gasita, marți, decedata. „In aceasta dimineața (marti dimineata – n.r.), la ora 09.50, persoana data disparuta a fost gasita decedata in apa raului Elan”, potrivit ISU Vaslui. Politia…

- Ploile torentiale au provocat inundatii in 90 de localitati din 19 judete Foto: Nicu Popescu Ploile torentiale au provocat, în cursul zilei de luni, inundatii în 90 de localitati din 19 judete, apa intrând în 171 de case, dar si în sute de curti, beciuri si subsoluri.…

- In cursul zilei de ieri, aversele torentiale au produs inundatii in 19 judete, ptrintre acestea aflandu se si Tulcea. Cele mai afectate fiind Alba, Bihor, Caras Severin, Harghita, Mures, Neamt si Suceava.Din cauza precipitatiilor abundente, pompierii au actionat pentru extragerea apei din 171 case,…

- Astazi, la sediul Federației Romane de Fotbal, a avut loc tragerea la sorți a barajelor pentru promovarea in Liga 3 și Liga 4. Pentru promovarea in Liga 3, fiecare regiune are cate doua mini-grupe de baraj, dupa cum urmeaza: Regiunea 1 Grupa A: Suceava, Iași, NeamțGrupa B: Bacau, Vaslui, Botoșani Regiunea…

- Potrivit unei atentionari emise de Administratia Nationala de Meteorologie, pâna la ora 23:00, în Banat, Crisana, Maramures si local în Transilvania si în zonele montane, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata si se va manifesta prin frecvente descarcari electrice,…

- Compania Delgaz Grid informeaza ca pentru efectuarea unor lucrari specifice este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale dupa cum urmeaza: miercuri, 6 mai, intre orele 9.00 și 14, pe strazile Axente Sever și Unirii, din municipiul Aiud; joi, 7 mai, intre orele 9 și 14, in localitațile…