- Intervenție in premiera a pompierilor romani in Franța. Romania trimite mijloace tehnice, mașini și pompieri pe cale aeriana la Bordeaux. Pompierii ar urma sa plece in aceasta noapte și sa ajunga in Franța odihniți, dupa mii de kilometri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- DSU: Patru romani au murit in urma accidentului rutier petrecut in Bulgaria Foto: Arhiva/ Gina Poenaru Realizator: Ciprian Sasu - Reporter: Daniela Vasilescu Realizator: Patru români au murit în urma accidentului rutier petrecut azi-noapte în Bulgaria, anunta Departamentul…

- Sistemul medical de urgenta din Romania dispune, in prezent, de 978 de medici specializati in medicina de urgenta, in timp ce nevoile reale ale acestuia ar fi de peste 2.000 de astfel de medici, a declarat, la Botosani, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, citat de Agerpres.…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a vorbit sambata, la Antena3, despre interventia pompierilor la mai multe incendii care au izbucnit in tara si a explicat care este situatia in acest moment. 30 de hectare de vegetație ard in județul Mehedinți de mai bine de doua zile.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat ca Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta poate ajuta populatia afectata de seceta, prin livrarea de apa menajera cu cisternele, insa nu si apa potabila. Raed Arafat a precizat ca apa potabila poate fi asigurata imbuteliata…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat miercuri ca Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta poate ajuta populatia afectata de seceta, prin livrarea de apa menajera cu cisternele, insa nu si apa potabila.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat miercuri ca Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta poate ajuta populatia afectata de seceta, prin livrarea de apa menajera cu cisternele, insa nu si apa potabila. „Pentru problema cu apa si cu rationalizarea apei sau…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca exercitiul international de simulare a unei explozii urmata de scurgeri de gaze periculoase in atmosfera, organizat de catre EU MODEX pe parcursul a 5 zile, la combinatul Azomures…