Stiri pe aceeasi tema

- Cei 52 de pompieri, ajunși in aceasta dimineața in Rodos, intervin pentru stingerea mai multor incendii care se manifesta in Sud-Estul insulei. Din cauza vantului puternic și a temperaturilor ridicate, incendiile s-au propagat la cladirile aflate in proximitatea vegetației uscate și a padurii. Colegii…

- Pompierii din Galati au fost trimisi sa intervina la stingerea incendiilor din Grecia. Conform unui comunicat de presa pus la dispozitie de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta din Galati, sase salvatori galateni fac parte din modulul national de stingere, format din 52 de militari, dislocat in…

- In cursul acestei dimineți, pompierii romani, componenți ai modulului național de stingere dislocat in Grecia, vineri, 21 iulie, au ajuns pe insula Rodos, zona puternic afectata de incendii. Astfel, modulul Romaniei, format din 52 de militari, se indreapta catre baza militara, loc unde vor fi cazați…

- Pompierii fac eforturi pentru tinerea sub control a incendiilor de vegetatie din Grecia. Doua incendii de padure, amplificate de vantul puternic, continua sa faca ravagii la vest de capitala Greciei, Atena, in timp ce un alt incendiu s-a declansat pe insula turistica Rodos, fara a ameninta insa zonele…

- Doua incendii de padure, amplificate de vantul puternic, continua sa faca ravagii la vest de capitala Greciei, Atena, in timp ce un alt incendiu s-a declansat pe insula turistica Rodos, fara a ameninta insa zonele rezidentiale, au anuntat pompierii greci, transmite miercuri AFP. O suta douazeci de pompieri,…

- De mai bine de trei ore, pompierii romani intervin, marți, in sprijinul omologilor eleni, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata și padure, in zona localitații Aspropyrgos, la nord-vest de Atena, sub coordonarea ofițerului de legatura al țarii