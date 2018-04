Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație s-a petrecut, in aceasta seara, in orașul Reșița, fiind provocat de un șofer beat. Potrivit polițiștilor carașeni, intr-o curba din zona stadionului Muncitorul, pe DJ 582 B, o mașina in care se aflau patru persoane s-a rasturnat. La locul producerii accidentului s-au deplasat…

- Timotion e gata sa inceapa, in 22 aprilie. Pana atunci insa, la finalul lunii martie va avea loc o tura de incalzire. Sunt așteptate persoane in scaun rulant și iubitori ai mersului pe role sau cu trotineta.

- Punctele de trecere a granitei de pe raza de competenta a Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea au fost tranzitate in 2017 de aproximativ 14 milioane de persoane, numar cu circa 9% mai mic comparativ cu cel din anul anterior, a informat, vineri, intr-o conferinta de presa…

- Cea mai friguroasa zi din aceasta iarna din județul Timiș este prima zi de primavara. Potrivit meteorologilor, astazi, in jurul orei 10.00, in localitatea timișeana Banloc termometrele aratau -17 grade Celsius. De asemenea, la Sannicolau Mare erau inregistrate -16 grade Celsius, iar la Jimbolia erau…

- Un accident grav de circulație s-a produs, in aceasta seara, pe un drum din vestul țarii, o tanara fiind resuscitata și transportata in stare grava la spital. Accidentul a avut loc pe drumul național 79, la ieșire din localitatea Zimandu Nou, județul Arad, care leaga orașul Arad de Oradea. Potrivit…

- Zeci de persoane din vestul țarii care doresc sa-și deschida o afacere, dar nu știu cum, vor fi sprijinite de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș. Instituția lanseaza un nou proiect european, “SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale”. “Obiectivul general al proiectului este…

- Cinci persoane au fost ranite grav in urma unui accident rutier care a avut loc, in aceasta dimineața, in judetul Hunedoara, pe DN 66. In microbuzul care a derapat pe sosea, rasturnandu-se, se aflau trei adulti si doi copii, potrivit site-ului hunedoaralibera.ro. Soferul aflat la volanul microbuzului…

- La un spital din vestul țarii biberoanele din care sunt hraniți copii sunt de-a dreptul jegoase. Urme negre de murdarie sunt vizibile pe sticle, fara insa ca acestea sa deranjeze personalul medical. Totul a ieșit la iveala dupa ce tatal unui copil mic in ternat a fotografiat oroarea și a distribuit…