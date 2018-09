O echipa de pompieri luptand cu un foc de vegetatie din vestul Canadei a fost luata prin surprindere de o tornada de foc, un fenomen rar si periculos pe care a putut sa-l filmeze si care a devenit viral pe retelele de socializare, relateaza joi AFP.



Scena terifianta a fost imortalizata intr-un video postat zilele trecute pe Instagram de pompierii care au luptat impotriva incediului izbucnit in apropiere de Vanderhoof, in provincia British Columbia (Columbia Britanica).



In imagini se poate vedea un pompier tinand de un capat al furtunului de apa, in timp ce cealalta extremitate…