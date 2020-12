Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis prelungirea perioadei de carantina cu inca o saptamana pentru municipiul Sibiu, orasele Cisnadie si Talmaciu si comuna Selimbar si instituirea carantinarii in localitatea Marsa, informeaza un comunicat de presa al Prefecturii. „Astazi, 27 noiembrie…

- O persoana a fost ranita in urma exploziei unei butelii de aragaz intr-o locuinta din Ocnele Mari, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Valcea, Catalin Popescu. Acesta a precizat ca victima, un barbat, a fost preluata de un echipaj de la Ambulanta cu…

- Jandarmeria recomanda cetatenilor sa poarte masca de protectie in mijloacele de transport in comun, magazine, piete etc. in care exista aglomerari de persoane, precum si in toate spatiile publice din localitațile unde, prin hotarari adoptate la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența…

- Un barbat in varsta de 57 de ani, din satul Uncești, comuna Bunești, Suceava, a fost gasit intr-o balta de sange, cu o ințepatura adanca in zona gatului, produsa cu o foarfeca. Barbatul se afla acasa cu soția sa, care susține ca barbatul și-a infipt singur foarfeca in gat, intr-un acces de nebunie,…

- ACȚIUNI DE PREVENIRE ȘI LIMITARE A INFECTARII CU VIRUSUL COVID-19 IN ZONELE AGLOMERATE DIN JUDEȚUL VRANCEA In ultimele 24 de ore, peste 300 de politisti, jandarmi, pompieri și polițiști locali, dar și reprezentați ai celorlalte instituții cu atribuții in domeniu au desfasurat actiuni de verificare…

- In aceasta dimineața a izbucnit un puternic incendiu la o locuința din comuna Brastavațu. Echipaje de pompieri de la Garda Vișina și Detașamentul Caracal, cu sprijinul pompierilor din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Brastavațu au intervenit la fața lucului. Potrivit primelor informații…

- O alunecare de teren a afectat coltul unei case din Harghita-Bai, familia care locuia in ea fiind cazata, pe timpul noptii, la rude, pana cand autoritatile vor face o expertiza in acest caz, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, potrivit Agerpres.Potrivit sursei…