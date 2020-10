Stiri pe aceeasi tema

- Casuta a fost construita de la zero, din panouri modulare, de o echipa de voluntari de la asociatia „Ortodoxia tinerilor”. Materialele si mobilierul au costat circa 35.000 de lei, iar munca voluntarilor a insumat inca pe atat.

- Unii ar spune ca pompierii iși fac doar meseria atunci cand ajuta oamenii, dar ceea ce nu știu este ca o fac din dragoste pentru semenii aflați intr-o situație de urgența. Patru persoane ranite, din care trei incarcerate dupa un accident rutier produs, in jurul orei 17.26, pe DN1 in localitatea Blejoi,…

- Plutonierul major Grigore Vladimir, in varsta de 39 de ani, pompier in cadrul ISU Prahova, a intervenit in cadrul unui accident rutier cu patru persoane ranite, dintre care trei incarcerate, chiar daca se afla i...

- Raluca Arvat a prezentat ani la rand știrile sportive de la Pro TV, fiind una dintre cele mai indragite apariții de pe micul ecran. Acum, aceasta poate fi vazuta la pupitrul știrilor TVR 2 și tot mai rar la evenimentele publice. In ultima vreme, Raluca și-a dedicat tot timpul liber familiei sale și…

- Cu puțin din partea multora, viața Alessiei, o fetița care lupta cu o boala rara poate fi salvata! Știrile TVR v-au prezentat povestea ei la inceputul acestei luni cand a fost demarata campania umanitara de strangere a peste doua milioane de dolari.

- O fetita de un an si sapte luni a fost resuscitata de un jandarm brasovean aflat in timpul liber, iar apoi acesta a luat-o in brate si a alergat cu ea pana la drumul national unde a fost preluata in stare stabila de un echipaj SMURD si dusa la spital.

- Intamplarea a avut loc duminica, la pranz, in zona de picnic de langa Cascada Urlatoarea, din Vama Buzaului. Angajatul Jandarmeriei Brașov, Robert Baiașu, era acolo impreuna cu prietenii, la picnic. La un moment dat au auzit strigate și au mers sa vada ce se intampla. O mama incerca sa o salveze pe…

- Alessia are un an și trei luni, varsta la care un copil incepe sa mearga și sa se joace. In schimb, Alessia, este imobilizata la pat din cauza unei boli rare. Micuța sufera de amiotrofie musculara spinala, o boala care practic ii atrofiaza mușchii de la o zi la alta, iar fetița este dependenta de […]…