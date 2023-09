Stiri pe aceeasi tema

- Primul pacient roman tratat in strainatate, dupa exploziile de la Crevedia, a revenit in țara, in noaptea de marți spre miercuri. In tot acest timp, alți 11 pacienți cu arsuri sunt tratați in unitați medicale din afara țarii. E vorba despre un tanar pompier din București. Are 28 de ani și s-a intors…

- Primul pacient roman tratat in strainatate dupa exploziile produse la Crevedia a revenit in noaptea de marți spre miercuri in țara. Este vorba despre un pompier in varsta de 28 de ani din București, care a primit ingrijiri și tratament la Spitalul universitar Graz, din Austria. Citește și: Video. Casa…

- Primul pacient recuperat in strainatate dupa exploziile de la Crevedia a revenit in tara, in noaptea de marti spre miercuri, din Austria. Este un pompier de 28 de ani din Bucuresti. Alti 11 pacienti raniti in acelasi eveniment sunt inca tratati in strainatate. ”L-am intampinat in aceasta noapte pe tanarul…

- Primul pacient roman tratat in strainatate dupa exploziile de la Crevedia a revenit cu bine in țara, azi-noapte. Este vorba despre un pompier in varsta de 28 de ani din București, care a fost tratat la Spitalul universitar Graz, din Austria.

- Primul pacient roman tratat in strainatate dupa exploziile produse la Crevedia a revenit in noaptea de marți spre miercuri in țara. Este vorba despre un pompier in varsta de 28 de ani din București, care a primit ingrijiri și tratament la Spitalul univers

- Primul pacient roman tratat in strainatate dupa exploziile produse la Crevedia a revenit cu bine in tara noaptea trecuta. Este vorba despre un pompier in varsta de 28 de ani din Bucuresti, care a primit ingrijiri si tratament la Spitalul Universitar Graz din Austria. Printre cei care l-au asteptat la…

- Primul pacient roman tratat in strainatate dupa exploziile produse la Crevedia a revenit cu bine in țara in aceasta noapte. Este vorba despre un pompier in varsta de 28 de ani din București, care a primit ingrijiri și tratament la Spitalul Universitar Graz din Austria, informeaza Rador.Printre cei…

- Unul dintre pompierii raniți in tragedia de la Crevedia, Radu, care era tratat in strainatate, a fost externat. Potrivit informațiilor, in cursul zilei de ieri, tanarul s-a intalnit cu ambasadorul Romaniei in Austria și i-ar fi spus ca iși dorețte sa se intoarca la munca pentru ca: "e treaba de facut."