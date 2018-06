Un pompier din Cluj a fost ranit in urma exploziei provocate de o cutie suspecta abandonata langa mașina sa personala. Pompierul, care ieșea de la munca, a observat langa mașina sa o cutie, care semana cu o cutie de bijuterii. In momentul in care a deschis-o, aceasta a explodat. Pompierul a fost dus la spital, The post Pompier ranit dupa explozia unei cutii suspecte lasate langa mașina sa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .