- Un pompier a murit si 19 persoane sunt date disparute in Franta si in Italia, dupa ce o furtuna a lovit zonele de frontiera dintre cele doua tari, cauzand inundatii care au distrus drumuri si cladiri, informeaza Reuters, relateaza News.ro.Furtuna Alex a lovit puternic mai multe sate din zona…

- Liderul Pro Romania considera ca actuala guvernare refuza in mod intentionat sa creasca capacitatea de testare in sistemul public, descuranjand oamenii sa se testeze, fapt care a facut ca Romania sa fie in varful clasamentului la numarul de persoane pozitive raportat la cele testate. „Sunt absolut convins…

- Doua persoane au murit, iar alte trei au fost date disparute, in urma fenomenelor meteo extreme inregistrate in Italia in ultimele 48 de ore, noteaza MediafaxRegiunile din Nordul Italiei se confrunta in aceste zile cu puternice inundatii, furtuni, grindina si alunecari de teren. Autostrada…

- Peste 200 de persoane au murit sau sunt date disparute in urma inundatiilor produse in vara acestui an in China, care au provocat totodata pagube de peste 25 de miliarde de dolari, a declarat joi un oficial al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, potrivit dpa. Cel putin 219 persoane au murit…

- 5.104 de cetațeni romani care traiesc in alte state au fost confirmați cu COVID-19. Dintre aceștia 1.885 locuiesc in Italia, 561 in Spania, 115 in Franța, 2.275 in Germania, 97 in Mare...