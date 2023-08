Stiri pe aceeasi tema

- Circulația mijloacelor de transport cu masa totala autorizata de peste 7,5 tone se reia, de astazi, pe drumurile naționale din zona de vest a Romaniei. Scaderea temperaturilor a permis ridicarea restricțiilor impuse in urma cu cateva zile. ”Avand in vedere prognoza meteorologica pentru astazi, 26 iulie,…

- Corpul neinsufletit al unui barbat a fost gasit astazi in raul Mures, aproape de o zona de promenada a Aradului. Prezenta cadavrului a fost sesizata in jurul orei 19 in zona Port Arthur, din municipiul Arad. Echipajul ISU a recuperat cadavrul iar cercetarile sunt continuate de polițiști. Dupa primele…

- Capitanul Petru Cibian, cadru militar de la ISU Hunedoara, calatorea duminica spre Suceava cand, in zona localitații nemțene Grințieș, la doar cațiva metri in fața sa, doua mașini au fost implicate intr-un accident grav. Alaturi de alți doi barbați cu pregatire pentru situații de urgența, capitanul…

- Barbat surprins de viitura, in vestul țarii. A fost gasit fara suflare. In ziua de 25 iunie, polițiștii din Gurahont au fost sesizați despre faptul ca, pe un teren agricol situat pe raza localitații Brazii, a fost gasit un cadavru.

- Accident pe o șosea din vestul țarii, in aceasta dupa-amiaza. In jurul orei 14:50, polițiștii hunedoreni au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat a cazut cu bicicleta de pe podul din zona Blooming de pe DJ 687, la intrarea in municipiul Hunedoara. „Polițiștii rutieri care s-au deplasat la…

- Echipajul medical SMURD Terapie Intensiva Mobila din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad s-a deplasat de urgența in Gara Arad pentru a interveni in cazul unei persoane lovite de tren. Potrivit ISU Arad este vorba despre un barbat, in varsta de aproximativ 60 ani. Acesta a fost extras de sub locomotiva,…

- Un politist din judetul Olt, aflat in timpul liber, a fost agrest de doi tineri, dupa ce a intervenit intr-un scandal izbucnit intre mai multe persoane, pe o strada din Slatina. Inspectoratul de Politie al Judetului Olt a transmis ca politistii Slatina au fost sesizati, la sfarsitul saptamanii trecute,…

- La data de 20 mai a.c., in jurul orei 06:15, politistii din cadrul Politiei Municipiului Slatina au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat ar fi fost agresat fizic de mai multi tineri, pe strada Unirii, din municipiul Slatina, judetul Olt.Potrivit IPJ Olt, din primele verificari, politistii…