- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a numit drept 'virusul Wuhan' noul coronavirus aflat la originea unei epidemii ce ingrijoreaza autoritatile din lumea intreaga, cu riscul de a provoca indignarea Chinei, noteaza France Presse. Secretarul de stat american a evocat pentru prima…

- Începând cu decembrie 2019, când virusul Covid-19 a aparut în orașul chinez Wuhan și s-a raspândit rapid pe teritoriul Chinei, cercetatorii au urmarit caracteristicile clinice ale pacienților. Citește mai mult pe Stirile ProTV.

- Primele cazuri de pneumonie din cauze necunoscute au fost identificate in orașul Wuhan, capitala provinciei Hubei, la inceputul lunii decembrie. Simptomele aparute in unii pacienți infectați cu virusul Covid-19 au adus aminte de virusul SARS, ceea ce a generat ingrijorare in randul medicilor chinezi.…

- Niciun moldovean aflat in Italia nu a fost infectat cu coronavirus. Sunt precizarile Ministerului de Externe de la Chisinau, in contextul cresterii numarului de cazuri confirmate de infectii cu virusul Covid-19 in Italia.

- AFP a publicat sambata o lista cu tarile si teritoriile in care au fost inregistrate cazuri confirmate de infectii cu noul coronavirus din cauza caruia au murit mai mult de 1.500 de persoane, dintre care patru in afara Chinei continentale de la raspandirea sa din orasul chinez Wuhan, acolo unde a…

- Secretarul de stat in ministerul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca nu este un caz sever in ceea ce il privește pe romanul depistat cu coronavirus care s-a aflat la bordul unei nave de croaziera.„Ministerul Sanatații a fost informat. Romanul se afla intr-un spital din Japonia pentru tratament.…

- Este oficial, un roman a fost infectat cu noul virus din China, Covid-19, care a ucis peste 1.300 de persoane. Anunțul a fost facut de reprezentanți ai Ministerului de Externe, care au precizat ca este vorba despre un barbat aflat la bordul navei de croaziera Diamond Princess aflata in carantina in…

- Statele Unite organizeaza un zbor charter duminica pentru a aduce inapoi in tara cetatenii si diplomatii americani din orasul chinez Wuhan, epicentrul epidemiei cu noul coronavirus, a anuntat sambata Wall Street Journal (WSJ), citat de Reuters.Avionul, cu aproximativ 230 de persoane, va transporta diplomati…