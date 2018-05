Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat ca Washingtonul este de acord sa ridice sancțiunile impuse impotriva Coreei de Nord, in schimbul renunțarii complete la programul nuclear al Phenianului, relateaza site-ul agenției Reuters, citata de Mediafax.In timpul declarațiilor lui Pompeo,…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, va incerca joi sa convinga aliatii din Europa, Asia si Orientul Mijlociu sa continue sa puna presiune pe Iran pentru a isi schimba programul nuclear, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a ajuns miercuri la Phenian, unde urmeaza sa pregateasca intalnirea presedintelui SUA, Donald Trump, cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, informeaza Reuters. El ar trebui sa stabileasca data summit-ului americano-nord-coreean. O sursa din cadrul…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a declarat miercuri, in timpul ceremoniei de investire in funcție, ca nord-coreenii trebuie sa renunțe la programul nuclear și ca eforturile de a dezarma nuclear Phenianul se afla in stadii incipiente, relateaza Reuters.

- Regimul de la Phenian a indemnat, luni, Statelor Unite sa reduca sanctiunile si presiunile impuse Coreei de Nord, in contextul in care imbunatatirea relatiilor dintre Seul si Phenian se bucura de sprijinul comunitatii internationale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.