Secretarul american de stat Mike Pompeo a avut sambata la Phenian o zi de discutii 'productive' cu mana dreapta a liderului nord-coreean, pentru a stabili un plan concret de denuclearizare, relateaza AFP. Seful diplomatiei americane, ajuns vineri in Coreea de Nord, a discutat cu Kim Yong Chol, mana dreapta a lui Kim Jong Un, intr-o vila eleganta din Phenian. Vorbind cu jurnalistii inaintea plecarii sale spre Tokyo, Pompeo a spus ca discutiile au fost 'productive', fara a face precizari in ceea ce priveste modul in care Coreea de Nord ar urma sa isi onoreze angajamentele in legatura…