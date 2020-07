Stiri pe aceeasi tema

- Mii de avocati au protestat marti in fata sediului celei mai mari instante din Istanbul impotriva intentiilor guvernului Turciei de a reforma barourile, relateaza Reuters. Avocatii sustin ca intentia autoritatilor este de a suprima disidenta si de a politiza avocatura. Conform unui proiect de lege depus…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo considera ca anularea comemorarii masacrului din Piata Tienanmen din Beijing arata ca Hong Kong-ul este controlat strict de China, transmite Reuters. Pompeo a condus presiunile Statelor Unite asupra Chinei legate de Hong Kong, pentru care Beijingul a adoptat o…

- Statele Unite au condamnat "in termenii cei mai fermi" atacurile teroriste "ingrozitoare" comise marti in Afganistan, soldate cu 40 de morti, si a facut apel la guvern si la talibani sa colaboreze pentru a reinstaura pacea, informeaza AFP si Reuters. "In timpul lunii sacre a Ramadanului si cand COVID-19…

- Presedintele american Donald Trump a facut apel marti la China sa dea dovada de transparenta cu ceea ce stie despre originea coronavirusului care a aparut la Wuhan si apoi a provocat haos in lume, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Secretarul de stat Mike Pompeo a declarat duminica pentru emisiunea…

- Secretarul de Star american Mike Pompeo a afirmat, duminica, la ABC This Week, ca focurile de arma de la forntiera intercoreeana au fost probabil accidentale, relateaza Reuters potrivit news.ro.“Credem ca focurile de arma au fost accidentale. Sud-coreenii au ripostat tragand si ei. Din cate…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca pandemia COVID-19 demonstreaza necesitatea reformarii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si a avertizat ca este posibil ca SUA sa nu mai reia vreodata finantarea OMS si chiar sa lucreze la crearea unei alternative la organismul ONU, transmite…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a cerut miercuri ca Iranul sa fie tras la raspundere pentru lansarea unui satelit militar, sustinand ca acest demers contravine unei rezolutii a Consiliului de Securitate al ONU, transmite Reuters. Corpul Gardienilor Revolutiei a anuntat miercuri lansarea cu succes…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo si-a exprimat sambata ingrijorarea in legatura cu "atacurile cibernetice rauvoitoare" care au vizat spitale din Cehia ce lupta impotriva noului tip de coronavirus, informeaza AFP si Reuters. "In timp ce lumea lupta impotriva pandemiei de COVID-19,…