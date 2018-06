Stiri pe aceeasi tema

- In comentarii facute pentru televiziunea Fox News la bordul aeronavei prezidentiale Air Force One, difuzate miercuri si preluate de DPA, Trump a afirmat, la intoarcerea din Singapore, ca i-ar placea sa aduca acasa militarii americani din peninsula coreeana, din cauza costurilor. Subiectul nu este…

- Statele Unite si Turcia au convenit asupra unui plan etapizat privind orasul Manbij din nordul Siriei, informeaza Reuters, care apreciaza ca s-a evitat astfel riscul unei confruntari directe. Secretarul de stat american, Mike Pompeo, si ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, s-au intalnit…

- Ayatollahul Ali Khamenei, conducatorul suprem al Iranului, a acuzat miercuri Statele Unite de incalcarea acordului nuclear cu Teheranul, informeaza Reuters. In primele remarci publice dupa ce secretarul de stat american, Mike Pompeo, a amenintat luni Iranul cu "cele mai dure sanctiuni din istorie",…

- Am deschide cutia Pandorei. Ar putea incepe un razboi. Nu cred ca Donald Trump isi doreste un razboi”, a declarat Macron. Trump urmeaza sa decida pe 12 mai daca se va retrage din acordul cu Iranul. Conform a doi oficiali ai Casei Albe si a unei surse apropiate de Casa Alba, Trump este aproape…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, s-a intalnit duminica cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, informeaza AFP. La sfarsitul intrevederii, noul sef al diplomatiei SUA a afirmat ca Iranul are in continuare ambitia de a domina Orientul Mijlociu.Pe aceeasi linie anti-iraniana se situase…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, s-a intalnit duminica cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, informeaza AFP. La sfarsitul intrevederii, noul sef al diplomatiei SUA a afirmat ca Iranul are in continuare ambitia de a domina Orientul Mijlociu. Pe aceeasi linie anti-iraniana…

- Secretarul de stat al SUA Mike Pompeo a subliniat necesitatea pentru unitate in regiunea Golfului, duminica, in cursul unei scurte vizite in capitala saudita Riad, relateaza Reuters. "Unitatea Golfului este necesara si trebuie sa o realizam", a declarat responsabilul american in cadrul unei conferinte…

- Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a facut apel la tarile musulmane sa se alieze impotriva SUA, sustinand ca Teheranul nu va ceda niciodata in fata „intimidarii”, conform televiziunii de stat, scrie Reuters conform News.ro . „Natiunea iraniana a rezistat tentativelor de intimidare ale Americii…