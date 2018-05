Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo se indrepta marti catre Coreea de Nord, intr-o noua intensificare a pregatirii summitului mult asteptat intre Kim Jong Un si Donald Trump, la cateva ore dupa intalnirea intre liderul nord-coreean si presedintele chinez Xi Jinping, relateaza AFP.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, sunt de acord ca sanctiunile internationale impotriva Coreei de Nord trebuie sa continue pana la desfiintarea programului nord-coreean de inarmare nucleara si cu rachete, informeaza Reuters si Yonhap. Cei doi…

- Kim Jong-Un, liderul Coreei de Nord, a efectuat o noua vizita in China, unde s-a intalnit cu presedintele Xi Jinping.Vizita, neanuntata public, intervine inainte cu cateva saptamani de intrevederea pe care Kim Jong-Un ar urma sa o aiba cu presedintele SUA, Donald Trump.

- Vizita, neanuntata public, intervine inainte cu cateva saptamani de intrevederea pe care Kim Jong-Un ar urma sa o aiba cu presedintele SUA, Donald Trump. Televiziunea publica CCTV a difuzat imagini in care sunt prezentati Kim Jong-Un si Xi Jinping intr-un parc situat pe litoral, in statiunea…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus, joi, ca are in vedere ”trei sau patru” date posibile pentru intalnirea sa cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, programata in luna mai. Trump a mai confirmat ca cinci sau șase date sunt studiate in acest sens. Liderul de la Casa Alba a menționat in trecut…

- Ales de presedintele american Donald Trump pentru a deveni viitorul sau secretar de stat, seful CIA, Mike Pompeo, se confrunta cu o serie de dificultati in a obtine aprobarea indispensabila din partea Senatului SUA pentru numirea sa, informeaza joi AFP, conform agerpres.ro. Comisia pentru afaceri…

- Intalnirea dintre Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un pare din ce in ce mai sigura. In mare secret, șeful CIA și viitorul Secretar de stat american, Mike Pompeo, a fost la Phenian.

- Presedintele american Donald Trump, care si-a dat acordul pentru un summit cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, a scris miercuri pe Twitter ca exista in prezent 'o sansa buna' ca liderul nord-coreean sa renunte la arme nucleare, relateaza AFP. Presedintele american a transmis de asemenea pe…