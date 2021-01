Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat ca discursul sau inainte de revolta din Capitoliu de saptamana trecuta, a fost „total adecvat”, potrivit BBC. Intre timp, Camera Reprezentantilor a initiat procedura inculparii liderului american in vederea demiterii, din cauza violentelor de la Capitoliu„Mi-a…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a anulat o deplasare prevazuta sa aiba loc in Luxemburg pentru a protesta impotriva afirmatiilor referitoare la Donald Trump ale omologului sau, Jean Asselborn dupa evenimentele de la Capitoliu, a declarat marti un responsabil luxemburghez, relateaza AFP.…

- Democratii au depus luni la Camera Reprezentantilor un act de acuzare impotriva lui Donald Trump, prima etapa catre deschiderea formala asteptata in aceasta saptamana a unei a doua proceduri de destituire a presedintelui american, acuzat ca a ''instigat la violenta'' la Capitoliu, relateaza…

- Liderul minoritatii democrate din Senat, Chuck Schumer, i-a cerut joi vicepresedintelui Mike Pence sa-l demita pe presedintele Donald Trump dupa violentele comise de sustinatorii acestuia miercuri la Capitoliu, sediul Congresului american, relateaza AFP. ''Ceea ce s-a intamplat ieri la Capitoliu…

- Membri ai guvernului american au analizat posibilitatea inlaturarii de la putere a lui Donald Trump dupa lovitura in forta a partizanilor sai in Congres, au raportat miercuri seara mai multe media, noteaza AFP. Discutiile s-au centrat asupra celui de-al 25-lea amendament la Constitutia…

- Donald Trump a indemnat zecile de mii de protestatari stranși la Washington sa mearga spre Capitoliu, acolo unde congresmanii americani erau reuniți pentru a valida victoria lui Joe Biden in alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Mesajul președintelui in exercițiu a fost transmis cu puțin timp inainte…

- Avansul detinut de democratul Joe Biden fata de presedintele republican Donald Trump in sondajele de opinie la nivel national a marit asteptarile pentru un rezultat decisiv si un program de stimulare post-alegeri care sa confirme promisiunile lui Biden pentru cheltuieli in sectorul infrastructurii.…

- Alegerea președintelui SUA se face prin sufragiu universal indirect, adica americanii desemneaza, pe 3 noiembrie, un grup de mari electori, reuniți in cadrul cunoscutului „Colegiu Electoral”. Astfel se poate ajunge in situația in care președintele SUA nu are și cele mai multe voturi din partea populației.…