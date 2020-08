Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat la Ierusalim ca SUA se vor asigura ca Israelul va pastra un avantaj militar in Orientul Mijlociu, in condițiile oricarui viitor acord privind vanzarea de arme de catre Washington Emiratelor Arabe Unite (EAU), informeaza Agrepres. Conform New York Times,…

- SUA se vor asigura ca Israelul pastreaza un avantaj militar in Orientul Mijlociu, in conditiile oricarui viitor acord intre Washington si Emiratele Arabe Unite privind armele, a declarat luni, la Ierusalim, secretarul de stat american Mike Pompeo, transmite Reuters.''Statele Unite fac obiectul…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a inceput luni o vizita de cinci zile in Orientul Mijlociu si Africa menita convingerii statelor arabe sa-si normalizeze relatiile cu Israelul. Prima escala este statul evreu, care tocmai a stabilit relatii cu Emiratele Arabe Unite, transmite AFP.

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a sosit luni dimineata in Israel, prima etapa a unui turneu de cinci zile in Orientul Mijlociu, in cursul carui va aborda normalizarea relatiilor intre Israel si tari arabe, relateaza AFP. Potrivit imaginilor transmise de ambasada americana, Pompeo…

- Israel și Emiratele Arabe Unite au semnat, sub egida Statelor Unite, un „acord de pace istoric”, a anunțat joi, pe Twitter, președintele american Donald Trump, punctând ca acest lucru va permite celor doua țari șa își normalizeze relațiile, relateaza AFP.Este vorba de…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca analizeaza în prezent mai multe alternative de a actiona în privinta aplicatiei video TikTok a firmei chinezesti ByteDance, neexcluzând posibilitatea interzicerii acesteia, informeaza Reuters."Analizam TikTok. Este…

- Presedintele american Donald Trump nu doreste inca o intalnire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un decat daca este probabil un progres real, a declarat miercuri secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, citat de Reuters. Seful diplomatiei americane a mentionat contextul apropierii alegerilor prezidentiale…

- Umbrit pe scena internaționala de pandemie, conflictul israeliano-palestinian nu a stat in loc, in cele doua luni de criza coronavirus, ci a intrat intr-o noua etapa a declarațiilor contondente, cu ecou nu numai in lumea araba, dar și in randurilor diplomaților UE, scrie jurnalista Sidonia Bogdan, intr-un…