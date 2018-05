Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor impune in curand Iranului cele mai dure sancțiuni din istorie. Declarația a fost facuta de secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, in cadrul unei conferințe de presa care a avut loc la Washington.

- Faptul ca luni SUA isi va muta ambasada la Ierusalim, dupa ca in urma cu doar cateva zile s-a retras din acordul de neproliferare a armelor nucleare cu Iranul, risca sa dea nastere la violente in regiunea deja marcata de conflinte. Mai exact, dupa ani in care Washingtonul a lasat sa se inteleaga…

- Uniunea Economica Eurasiatica, o structura coordonata de Rusia, va semna un acord comercial cu Iranul, in contextul in care Administratia Donald Trump impune, dupa retragerea din Acordul nuclear, noi sanctiuni contra regimului de la Teheran, relateaza site-ul agentiei Associated Press.

- Presedintele Donald Trump a comis o "eroare grava" prin retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear cu Iranul, a reactionat fostul presedinte Barack Obama."Fara acest Acord, Statele Unite risca sa se confrunte cu optiunea perdanta intre un Iran dotat cu arme nucleare si un alt razboi in…

- Iranul a avertizat ca este gata "sa-si reia in ritm sustinut" programul vizand productia armamentului nuclear in cazul in care presedintele Trump retrage Statele Unite din acordul care a dus la stoparea programului in 2015. Declaratia pare sa fie calculata pentru a complica pregatirile dlui Trump in…

- Dupa rachete, diplomația: Statele Unite și aliații lor intenționeaza sa lanseze o ofensiva pe langa organizațiile internaționale pentru a incolti regimul sirian și aliații sai, Rusia și Iranul, informeaza agențiile internaționale. Masurile diplomatice vor fi convenite intre Washington, Londra și Paris…

- Trump a asigurat, totodata, ca relatiile intre Statele Unite si Israel 'nu au fost niciodata atat de bune', transmite AFP. 'Daca pot, voi merge', a raspuns Trump, in prezenta premierului israelian, Benjamin Netanyahu, intrebat fiind despre o posibila calatorie la Ierusalim pentru deschiderea ambasadei…

- Președintele american Donald Trump i-a spus omologului sau Benjamin Netanyahu ca s-ar putea sa participe la inaugurarea ambasadei SUA la Ierusalim, programata in luna mai, scrie Agerpres citand AFP. In timpul vizitei efectuate de președintele Ierusalimului la Washington, Trump a dat asigurari ca relatiile…