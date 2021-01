Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul chinez de externe Wang Yi a asigurat vineri ca Beijingul este pregatit sa coopereze cu președintele ales al SUA, Joe Biden, în privința mai multor prioritați, dar a avertizat Washingtonul împotriva „McCarthyismului” anti-China, potrivit AFP.Dupa luni de confruntare…

- Statele Unite au anunțat luni noi sancțiuni împotriva Beijingului, într-un moment în care fermitatea împotriva Chinei, ridicata drept „cea mai mare amenințare la adresa democrației”, pare a fi subiectul unui consens din ce în ce mai mare între echipa lui…

- NATO întoarce pagina cu privire la anii Trump, marți, cu ultima întâlnire a miniștrilor de externe ai anului și așteapta cu nerabdare ca Joe Biden sa preia funcția pentru a consolida legaturile cu Statele Unite, potrivit AFP.Secretarul general al Alianței, norvegianul Jens…

- FT: UE vrea sa incheie o noua alianța cu SUA, ca sa puna capat tensiunilor din epoca Trump si sa faca fata provocarilor reprezentate de China Uniunea Europeana incearca sa incheie o noua alianta cu Statele Unite care sa puna capat tensiunilor din epoca Trump si sa faca fata provocarilor reprezentate…

- In ultimii doi ani, Huawei a devenit victima in razboiul comercial dintre Statele Unite ale Americii și China. Dupa infrangerea lui Donald Trump de catre Joe Biden, chinezi spera ca lucrurile sa se remedieze, scrie playtech.ro .

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat miercuri ca Statele Unite vor deschide pentru prima data o ambasada in Maldive, unde s-a aflat in cadrul unui turneu de cinci zile in Asia in incercarea de a contrabalansa ascensiunea Chinei in regiune, informeaza Reuters, citata de AGERPRES."Deschiderea…

- Statele Unite si Uniunea Europeana au lansat vineri un canal bilateral dedicat dialogului pe probleme legate de China, informeaza dpa. Secretarul de stat american Mike Pompeo si seful diplomatiei europene Josep Borrell au lansat aceasta initiativa in cadrul unei conversatii telefonice,…