- Responsabili militari americani si nord-coreeni s-au intalnit duminica la granita dintre cele doua Corei pentru a organiza repatrierea ramasitelor unor soldati americani ucisi in timpul Razboiului din...

- Repatrierea ramasitelor militarilor americani disparuti in timpul Razboiului din Coreea (1950-1953) ar putea ajuta la construirea increderii intre Coreea de Nord si Statele Unite ale Americii, a declarat luni secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, transmite Reuters, informeaza Agerpres.Intr-un…

- Președintele SUA, Donald Trump , a spus, marți, ca discuțiile cu Coreea de Nord ”decurg bine”, in momentul in care oficialii americani incearca sa ajunga la un acord cu Phenianul in legatura cu planul de denuclearizare anunțat dupa summitul de luna trecuta dintre Donald Trump și Kim Jong-un. Casa Alba…

- Intr-un interviu de la Casa Alba, pentru postul de televiziune Fox News, președintele american Donald Trump a declarat vineri ca Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC) a inceput repatrierea ramașițelor pamantești ale soldaților americani dați disparuți in razboiul din Coreea (1950-1953).

- In comentarii facute pentru televiziunea Fox News la bordul aeronavei prezidentiale Air Force One, difuzate miercuri si preluate de DPA, Trump a afirmat, la intoarcerea din Singapore, ca i-ar placea sa aduca acasa militarii americani din peninsula coreeana, din cauza costurilor. Subiectul nu este…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a declarat miercuri, in timpul ceremoniei de investire in funcție, ca nord-coreenii trebuie sa renunțe la programul nuclear și ca eforturile de a dezarma nuclear Phenianul se afla in stadii incipiente, relateaza Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a spus sambata in cadrul unui miting in statul Michigan ca o intalnire cu Coreea de Nord ar putea avea loc in urmatoarele trei-patru saptamani, transmite Reuters. "Cred ca vom avea o intalnire in urmatoarele trei sau patru saptamani", a aratat Trump,…

