Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a cerut miercuri Greciei si Turciei "sa reduca tensiunile" pentru a opri escaladarea in Mediterana de Est, informeaza France Presse. "Ii indemnam pe toti sa renunte la tensiuni si sa inceapa discutii diplomatice despre conflictele ce exista in Mediterana de Est, conflictele de securitate, conflictele pentru resurse energetice, conflictele maritime", a declarat el intr-o conferinta de presa. O escaladare a tensiunilor este in curs in aceasta regiune intre Ankara si Atena, cu o crestere a unor demonstratii de forta rivale si a incidentelor care au sporit ingrijorarile…