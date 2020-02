Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a asigurat vineri Ucraina de sprijinul de neclintit al SUA, in plin proces de destituire a presedintelui Donald Trump din cauza presiunilor pe care le-ar fi exercitat asupra presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza AFP si Reuters. 'Sunt aici…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a calificat joi Partidul comunist chinez drept „principala amenintare a epocii noastre”, cu prilejul unei intrevederi la Londra cu omologul sau britanic, Dominic Raab,...

- Republicanii si democratii au lansat miercuri in Congresul SUA un rar mesaj de unitate in favoarea unei "dezescaladari" militare in fata Iranului, dupa tirurile de rachete iraniene asupra unor baze din Irak unde stationau trupe americane, noteaza AFP. In cursul dupa-amiezii, membrii Camerei Reprezentantilor,…

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat Teheranul ca Statele Unite au identificat 52 de situri in Iran si le vor lovi „foarte rapid si foarte dur" daca Republica Islamica ataca personal sau obiective americane, noteaza AFP, preluata de...

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a dat asigurari vineri ca Statele Unite vor "dezescaladarea" dupa moartea generalului iranian Qassem Soleimani, ucis intr-un raid american la Bagdad, relateaza AFP. Seful diplomatiei americane a afirmat de asemenea la CNN ca generalul Soleimani pregatea in regiune…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo si-a amanat o vizita in Ucraina pentru a "urmari situatia" in Irak, unde manifestanti proiranieni Ambasada SUA la Bagdad, a anuntat miercuri purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Morgan Ortagus, citata de AFP. Secretarul de stat "trebuie…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, va vizita vineri Ucraina, tara aflata in centrul unui scandal care il costa pe presedintele Donald Trump un proces de destituire asteptat sa aiba loc in Congres, transmite AFP. Seful diplomatiei americane se va intalni cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski,…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a avertizat marti autoritatile ruse împotriva unei unificari prin constrângere între tara sa si Rusia, care discuta de ani de zile despre o ipotetica fuziune într-un singur stat, relateaza News.ro. Conducatorul care a…