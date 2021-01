Liam Neeson a făcut anunțul trist despre cariera sa

Într-un interviu pentru Entertainment Tonight, Liam Neeson a spus că, după acest an, intenționează să nu mai joace în filme de acțiune. „Am 68 de ani și jumătate – 69 în acest an”. „Mai sunt câteva (filme n.r) pe care le voi face în acest an – sperăm ca pandemia... The post Liam Neeson a făcut… [citeste mai departe]