Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a ajuns marti in regatul Bahrein din Golful Persic, in cadrul unui turneu in Orientul Mijlociu pe care il intreprinde in urma unui acord de normalizare a relatiilor dintre Israel si Emiratele Arabe Unite (EAU), informeaza Reuters. Israelul si SUA…

- SUA se vor asigura ca Israelul pastreaza un avantaj militar in Orientul Mijlociu, in conditiile oricarui viitor acord intre Washington si Emiratele Arabe Unite privind armele, a declarat luni, la Ierusalim, secretarul de stat american Mike Pompeo, transmite Reuters. ''Statele Unite…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a inceput luni o vizita de cinci zile in Orientul Mijlociu si Africa menita convingerii statelor arabe sa-si normalizeze relatiile cu Israelul. Prima escala este statul evreu, care tocmai a stabilit relatii cu Emiratele Arabe Unite, transmite AFP.

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a sosit luni dimineata in Israel, prima etapa a unui turneu de cinci zile in Orientul Mijlociu, in cursul carui va aborda normalizarea relatiilor intre Israel si tari arabe, relateaza AFP. Potrivit imaginilor transmise de ambasada americana, Pompeo…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a organizat luni o videoconferinta cu negociatorul sef al talibanilor, Mullah-ul Baradar Akhund, pentru a discuta cu privire la procesul de pace din Afganistan, a declarat un purtator de cuvant al talibanilor, relateaza Reuters. Pompeo si Baradar,…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a discutat la telefon despre situatia din Afganistan cu omologul sau rus Serghei Lavrov, a anuntat Departamentul de Stat, dupa ce presa americana a dezvaluit luna trecuta ca Rusia a oferit prime pentru uciderea unor militari occidentali in Afganistan, relateaza…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo considera ca anularea comemorarii masacrului din Piata Tienanmen din Beijing arata ca Hong Kong-ul este controlat strict de China, transmite Reuters. Pompeo a condus presiunile Statelor Unite asupra Chinei legate de Hong Kong, pentru care Beijingul a adoptat o…