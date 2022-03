Stiri pe aceeasi tema

- Scumpirea carburanților și a utilitaților va aduce și o majorare a prețului la raft pentru multe produse. Specialiștii din industria alimentara se așteapta la creșteri spectaculoase ale tarifelor finale. Intre timp, oamenii deja se gandesc la economii pentru a-și permite sa mai circule cu mașina personala.

- Romania este tot mai dependenta de importuri: de alimente, carburanți și alte produse de strica necesitate a caror valoare a urcat la aproape 90 de miliarde de euro la sfarșitul anului trecut.

- Un preot a fost adus sa stropeasca cu apa sfintita instalatiile Uzinei de Agent Termic si Alimentare cu Apa (UATAA) din municipiul Motru, in urma unei avarii care s-a produs in ultima zi a anului 2021.

- Utilitatile s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, iar cresterea tarifelor s-a resimtit din plin in buzunarele craiovenilor. Caldura, energia electrica, gazele naturale, apa si canalizare precum si gunoiul s-au scumpit semnificativ de mult spre disperarea multor cetateni. Apa si canalul, anul si scumpirea…

- O pompa de caldura este o soluție complet ecologica de incalzire și apa calda menajera. Nu se mai arde combustibil sau gaz, iar energia electrica se produce intr-un mod regenerabil. In general, pompele de caldura reduc cu 70% emisiile de CO2. Cum funcționeaza o pompa de caldura O pompa de caldura transfera…

- Dupa ce Inspectoratul de Stat in Construcții a decis ca edilul nu a emis in termenul legal certificatul de urbanism care ar fi permis racordarea la energia electrica.Potrivit documentului publicat de jurnaliștii de la Puterea, instituția arata ca Nicușor Dan nu a respectat legea.In replica, primarul…

- Prețul unei gigacalorii, potrivit hotarârii ANRE, pentru locuitorii Chișinaului va fi de 1689 de lei cu 5% mai puțin fața de precedentele majorari de 58% din data de 20 noiembrie, potrivit bani.md. Astfel, pentru locuitorii de la Balți, caldura va costa 1834 de lei pentru gigacalorie…

- Scumpirea gigacaloriei incepe sa-i arda pe craioveni la buzunar. Saltul pretului unei gigacalorii de la 390 de lei la 462,11 de lei, incepand cu data de 1 noiembrie se resimte acum in facturile proprietarilor. Sunt primele facturi la caldura care vin cu pretul marit. Din aceasta cauza sunt craioveni…