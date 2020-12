Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie ar putea sa se confrunte cu o penurie de produse proaspete, de Craciun, chiar daca magazinele și-au facut stocuri Marea Britanie ar putea sa se confrunte de Craciun cu o penurie la anumite produse proaspete, precum citricele si salatele, dupa ce frontiera britanica a fost inchisa, din…

- Departamentul American al Apararii a inceput programul de vaccinare anti-COVID. Mai multe unitați militare din SUA, dar și cateva baze din Europa și Asia au primit prima tranșa de vaccin, in total 44.000 de doze.

- Liderul rus a susținut conferința de presa anuala la resedinta sa din Novo-Ogariovo, intr-o suburbie a Moscovei.Amintind ca țara sa s-a confruntat anul acesta ”cu un ocean de probleme”, Putin a declarat ca regimul pe care il conduce le-a facut fața ”cu demnitate”, sistemul rus dovedindu-se ”mai eficient”…

- Pentru ca sarbatorile de iarna se apropie, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a transmit cateva sfaturi in vederea limitarii raspandirii noului coronavirus in perioada care va urma. OMS a elaborat un ghid cu sfaturi cu privire la petrecerea sarbatorilor de iarna in contextul pandemiei de coronavirus.…

- Kremlinul a propus luni ca Rusia si SUA sa ajunga la un acord pentru a nu desfasura anumite tipuri de rachete in Europa si pentru a introduce verificarea reciproca a masurilor de intarire a increderii, in conditiile in care tratatul INF pentru controlul armelor nucleare si-a incetat valabilitatea,…

- Iosif-Marius Mischian, originar din Câmpia Turzii conform RefleqtMedia ,a fost prins cu 300 de grame de explozibil, folosit în atentatele teroriste de la Paris și Londra. Barbatul din Câmpia Turzii era ajutat de Pavel Marcel Lucaci, un complice,…

- Suntem intr-un moment periculos, și este de abia luna octombrie. Avertismentul vine de la Organizația Mondiala a Sanatații. Totul, in condițiile in care Europa are trei țari cu peste un milion de cazuri: Rusia, Spania și ultima venita Franța, care a trecut ieri de acest prag psihologic, dupa un numar…

- "Suntem pe locul 15 in contextul intregii perioade de pandemie. Mortalitatea este data de cazurile grave, cazurile cu comorbiditați, dupa indelunga suferința și lupta cu boala in Terapiile Intensive. Exista patologii concomitente, exista patologii decompensate in aceste 7 luni și exista in același…