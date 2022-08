„Pompei este un laborator inepuizabil de studiu și cercetare” – afirmă directorul general al Muzeelor din Italia Pompeiul, o adevarata carte de istorie, continua sa-și deschida filele pentru contemporaneitate. Dupa mai bine de doua mii de ani de la erupția vulcanului Vezuviu, arheologii au dat de o casa cu cinci camere mici, baie și bucatarie care, spun ei, aparținea unei familii a clasei de mijloc din acea vreme a Pompeiului. In dulapuri – și asta chiar e o surpriza foarte mare – s-au gasit farfurii și pahare pastrate, nu intacte, dar bine. Clasa de mijloc a Pompeiului locuia la marginea zonelor cu bogați, și, adesea, statea cu chirie, nu avea casa proprie. Fața de locuințele bogaților, cele ale clasei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

