Pomicultura din Sălaj, afectată de îngheț Mai mulți deținatori de livezi din Salaj ne-au sesizat ca inghețul din ultimele doua nopți, dar și ninsoarea abundenta le-au afectat puternic pomii fructiferi din speciile: cais și piersic, specii inflorite in aceste zile. Din pacate, in unele cazuri, producția pare compromisa in mare parte. Probleme au fost semnalate și in alte județe. Conform asociațiilor proprietarilor de livezi, caldura din ultimele doua saptamani a favorizat accelerarea inflorii pomilor fructiferi, iar frigul venit brusc a cauzat deja pierderi semnificative. Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

