Stiri pe aceeasi tema

- Parintele Arhiepiscop Pimen a fost pomenit duminica la Manastirea Sihastria Putnei și la Catedrala Arhiepiscopala din Suceava. S-au implinit noua luni de la plecarea sa la Domnul, iar pomenirea lui ne vindeca de durerea desparțirii, a spus Stareța Manastirii Voroneț la finalul slujbei oficiate de…

- Arhiepiscopul IPS Calinic de la Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor nu este dispus sa ii tolereze in functii pe preotii divortati sau pe cei recasatoriti, asa cum a facut regretatul IPS Pimen.

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, afirma cu ritualul botezului nu va fi schimbat, dupa decesul bebelusului de la Suceava. ”Canoanele acestea referitoare la credinta sunt valabile si peste 1000 de ani; nu ne intimidam”, a declarat IPS Teodosie. “Nicicum nu se schimba ritualul. Pentru ca…o sa dau…

- Preotul care a botezat copilul decedat ulterior la Suceava este suspendat de la slujire pe parcursul anchetei care se desfasoara. Anuntul a fost facut astazi de purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu. El a precizat ca orice detaliu legat de cazul respectiv poate fi solicitat Arhiepiscopiei…

- Filosoful Mihai Sora comenteaza cazul bebelusului de sase saptamani de la Suceava mort dupa ce a fost scufundat in cristelnita la botez , afirmand ca ”un copilas abia nascut e un manunchi de viata si lumina, nu un bot de carne pe care sa-l invartesti pana socotesti tu ca ti-ai indeplinit „sarcina”.…

- Purtatorul de cuvant al BOR, Vasile Banescu, a declarat luni ca Patriarhia nu are inca acces la detaliile concrete ale dublei anchete aflate in desfasurare in legatura cu decesul unui bebelus in urma ritualului de botez la o biserica din municipiul Suceava, dar a transmis rugamintea urgentarii anchetei…

- Fostul manager al Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, Vasile Rimbu, este avut in vedere de Arhiepiscopia Sucevei și Radauților ca cel care ar putea implementa proiectul instituției bisericești, de construire a Policlinicii și Spitalului „Anastasie ...

- Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor a anuntat ca strange donatii pentru confectionarea unei noi racle pentru pastrarea moastelor Sfantului Ioan cel Nou de la Suceava. Vechea racla are nevoie de restaurare, sustin reprezentantii institutiei bisericesti.