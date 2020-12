Pomenirea Sfântului Spiridon al Trimitundei Sfantul Spiridon al Trimitundei a trait in secolul al IV-lea. S-a nascut in jurul anului 270, in Aski, Cipru, și a fost pastor de oi. Dupa moartea soției sale, alege sa duca o viața ascetica. Ajunge episcopul Trimitundei, o cetate din apropierea orașului Pafos. Participa la primul sinod ecumenic de la Niceea din anul 325. In fiecare an, pe 12 decembrie, papucii Sfantului Spiridon sunt schimbați. Se spune ca ei se tocesc ca urmare a drumului parcurs spre vestirea lui Hristos in intreaga lume. De aici și denumirea de „sfantul calator”. Din marturiile unor clerici reiese ca, pentru perioade scurte… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

