Stiri pe aceeasi tema

- Mitropolitul Teofan a oficiat duminica Sfanta Liturghie in Catedrala Mitropolitana din Iasi, unde a dezvaluit ce trebuie sa faca omul pentru ca Dumnezeu sa isi faca simtita prezenta in viata sa, informeaza Basilica.ro. „Noi suntem chemați sa Il avem pe Hristos in mijlocul nostru și sa fim…

- Un cuplu din Filipine a adoptat un baiat acum 27 de ani si, practic, i-a schimbat viata copilului pentru totdeauna. Parintii s-au zbatut sa aiba grija de el si i-au oferit dragoste, in pofida saraciei in care traiau. Acum fiul lor ii ajuta la randul sau si le ofera un trai la care n-au visat niciodata.

- Gigi Becali are de gand ca in 2021 sa se preocupe doar de afaceri și de clubul de fotbal pe care il patroneaza. „Viața publica ai vazut ce inseamna. Cum ies cum trebuie sa spun ceva, ori trufie, ori mandrie ori jignire ori ceva. Nu mai vreau sa fac pacate.", a declarat Gigi Becali pentru emisiunea ShowBlitz…

- Sarbatoarea Nașterii Domnului sa ne fie tuturor impuls spre deschiderea inimilor și incalzirea lor cu caldura iubirii lui Hristos. Va dorim tuturor binecuvantare dumnezeiasca, ajutor de la Dumnezeu, pace și buna ințelegere cu toți și mai ales inimi incarcate de iubire.Dumnezeu S-a facut om ca sa…

- Andrei Ungureanu are 28 de ani și este cunoscut drept omulcu Tourette. Zilele trecute, acesta a caștigat iUmor 2020, iar acum dezvaluieamanunte mai puțin știute din viața lui. De nu mai puțin de 22 de ani, el traieștecu sindromul Tourette.Pentru tanarul din Miercurea Ciuc totul a inceput cu un simplu…

- Acestarticol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier.Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro.Coșmarul in care e captiv inca de la naștere ar putea lua sfarșit pentru Alexandru-Bjorn Padina, din Slobozia, județul Ialomița, daca baiețelul…

- Klaus Iohannis vorbeste foarte rar, aproape deloc, despre viata de familie. Actualul presedinte al Romaniei are o poveste de viata interesanta, la fel si parintii lui. Cine sunt acestia si cu ce se ocupa?

- Viața culturala a satului romanesc contemporan reflectata de comuna Tudora, din județul Botoșani. Romania are cea mai ridicata pondere a populației rurale (45%), raportata la intreaga populatie, intre statele europene, mai mult decat Bulgaria, Ungaria sau Polonia, ba chiar și decat Albania. Și totuși,…