- In cea de-a VII-a Duminica dupa Rusalii, cand este randuit sa fie citita pericopa evanghelica ce prezinta vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent in mijlocul credincioșilor din parohia Capalna – protopopiatul Sebeș,…

- Domnul ne cheama sa ne oprim. Sa facem o pauza pentru a-L intalni si a-L proslavi: „Opriti-va si cunoasteti ca Eu sunt Dumnezeu", spune El (Psalmul 45, 10). Duhul Sfant ne cheama sa ne afierosim lui Hristos si, prin El, Tatalui. Aceasta se face acordandu-I putin (sau mult!) timp – ...

- Biserica Ortodoxa a transmis, sambata, dupa publicarea Ordinului Ministerului Sanatații și Ministerului de Interne referitor la masurile sanitare pentru desfașurarea activitații religioase ca acesta este adresat in mod egal tuturor cultelor religioase din Romania. Regulile in cazul slujbelor…

- IPS Teodosie a ținut predica dupa Sfanta Liturghie de la Catedrala Arhiepiscopala "Sf. Ap. Petru și Pavel" din Constanța in fața unui public numeros, in prima duminica dupa cele doua luni de stare de urgența in care credincioșii nu au avut acces la slujbe. Dupa episodul in care a impartașit copiii,…

- Andrei Nicolae, deputat PSD Prahova Ca orice creștin, dand Cezarului ce este al Cezarului, am facut ascultare și am lasat puternicii zilei sa ne ghideze prin furtuna acestei pandemii, cu speranța ca ne vor scoate la liman cu bine. L-am pastrat pe Dumnezeu in inima, L-am chemat in șoapta in casa, m-am…

- Aratarea semnului Sfintei Cruci pe cer la Ierusalim s-a intamplat in dimineata zilei de 7 mai 351, in timpul imparatului Constantiu, fiul Sfantului Constantin cel Mare. Crucea luminoasa s-a intins de la Golgota si pana la Muntele Maslinilor, pe o distanta de aproximativ 9 km, stralucind mai tare decat…