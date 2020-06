Poluarea și încălzirea globală, asociate cu nașterile premature Schimbarile climatice și poluarea ar putea avea legatura cu creșterea numarului de bebeluși prematuri. Este concluzia unui studiu recent realizat in Statele Unite ale Americii. Femeile insarcinate expuse poluarii aerului sau valurilor de caldura aparute pe fondul schimbarilor climatice se confrunta cu un risc mai mare de a avea copii prematuri sau subponderali. Concluziile studiului Cercetatorii au analizat alte 68 de studii din toate Statele Unite ale Americii, fiind urmarit un numar de aproape 32,8 milioane de nașteri. Specialiștii au constatat ca bebelușii aveau un risc mai mare de a fi nascuți… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

