Poluarea s-a întors la Bangkok; autorităţile au avertizat locuitorii să rămână în case sau să poarte măşti Autoritatile din capitala Thailandei au avertizat locuitorii sa poarte masti de fata sau sa ramana in case, dupa ce poluarea sufocanta s-a intors la Bangkok, una dintre cele mai importante destinatii turistice ale lumii, dupa luni de aer curat, informeaza Reuters. Departamentul national pentru controlul poluarii a emis avertismentul, dupa ce cantitatea de particule in suspensie PM 2,5 a depasit nivelul de siguranta in trei zone din jurul capitalei. PM 2.5 este un amestec complex de particule foarte mici si picaturi de lichid, care poate include praf, funingine si fum, fiind una dintre principalele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

