Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile din Canada continua sa propage valuri de fum care ajung pana in nord-estul Statelor Unite, unde peste o suta de milioane de oameni (o treime din populația SUA) sunt afectați de efectele dezastrului ecologic. Sezonul incendiilor din acest an, care este abia la inceput, va fi „probabil cel…

- Poluarea provocata de incendiile din Canada sufoca nord-estul SUA. Incendiile din Canada au continuat joi, fumul emanat de acestea ajungand pana in nord-estul Statelor Unite, un episod de poluare a aerului rar, care afecteaza peste o suta de milioane de americani si constituie, potrivit presedintelui…

- Incendiile de vegetație din Canada, cele mai grave din istoria țarii, continua sa faca ravagii. Sute de focare sunt inca active, iar aerul din marile orașe este irespirabil. Fumul a ajuns pana pe coasta de est a Statelor Unite, iar orașul New York e paralizat de smog.

- Judecatorii de la Curtea Suprema a Statelor Unite au menținut accesul la o pilula pentru avort folosita in mod obișnuit, hotarand ca medicamentul poate fi in continuare disponibil in timp ce un caz juridic este inca in desfașurare, relateaza BBC și AFP, citata de Agerpres.Practic, Curtea Suprema a blocat,…

- Fortele americane au intreprins ‘lovituri aeriene de precizie’ in estul Siriei dupa un atac cu drona care a ucis un american si a raniti alti sase, a anuntat Pentagonul. Atacul cu drona a avut loc joi la ora 13.38 (10.38 GMT) impotriva unei instalatii de mentenanta a unei baze in apropiere de Hasakah,…

- In ciuda presiunilor venite din partea asociatiilor de mediu, guvernul de la Washington a aprobat luni, 13 martie, un proiect petrolier major in nordul statului Alaska - proiectul Willow al gigantului american ConocoPhillips -, informeaza Agerpres, care preia AFP.Proiectul, redus la trei zone de foraj…

- Proiectul – redus la trei zone de forare de la cinci cate cerea initial intreprinderea – se afla intr-o zona denumita ”rezerva nationala de petrol”, in nord-vestul Alaskai. Este vorba despre pamanturi care apartin statului american, in contextul in care presedintele american Joe Biden, un democrat,…