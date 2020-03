Stiri pe aceeasi tema

- Medicii pneumologi recomanda, atunci cand poluarea depaseste limitele normale, evitarea aerisirii incaperilor, dar si ocolirea, pe cat posibil, a zonelor unde exista un trafic intens. Persoanele cu boli cronice trebuie sa evite deplasarile, daca acestea nu sunt neaparat necesare.

- Nivelul record de poluare inregistrat duminica spre luni, in București, a provocat reacții pe rețelele de socializare. Medicii atrag atenția ca poluarea poate avea „consecințe imediate și tardive” asupra aparatului respirator. Referitor la poluarea record din București, medicii atrag atenția ca poluarea…

- Persoanele care au intrat in contact cu primul roman depistat cu coronavirus vor sta in carantina la domiciliu, potrivit autoritaților din Gorj.Autoritatile gorjene au participat la o sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta in care s-a decis ca persoanele care au intrat in contact…

- Desi s-a vindecat, femeia este foarte suparata acum, dupa cum reiese dintr-un interviu acordat ziarului Corriere della Sera, tradus de rotalianul.ro. „Noi s-ar putea sa fim și ignoranți, dar cineva a suflat in focul ignoranței noastre", spune ea, referitor la isteria creata și menținuta in tot acest…

- Specialistii in sanatate publica reiau apelurile la calm catre populatie si cer ca oamenii sa nu se automedicheze, ci sa consulte medicul in cazul in care au simptome. La fel ca, in cazul altor boli respiratorii, infectia cu 2019-nCoV poate provoca simptome usoare, inclusiv secretii nazale, dureri in…

- Autoritatile tulcene au amenajat 80 de locuri de cazare pentru persoanele care ar putea avea nevoie de carantina din cauza coronavirusului, mai mult de jumatate dintre acestea fiind intr-o tabara din Babadag, potrivit news.ro.Prefectura Tulcea a transmis, luni, printr-un comunicat de presa, ca…

- Astazi, 05 februarie a.c., ora 09:00, Prefectul Judetului Constanta, George Sergiu Niculescu, a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, privind avertizarile meteorologice anuntate la nivel national. Astfel, la sediul Prefecturii, au fost prezenti reprezentantii tuturor institutiilor…

- Peste 4.200 de interventii au fost gestionate de pompieri la nivel national in ultimele trei zile, a anuntat, luni, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). "In ultimele trei zile, peste 5.300 de pompieri au actionat pentru gestionarea unui numar de 4.263 interventii, majoritatea dintre…