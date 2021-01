Stiri pe aceeasi tema

- Platforma pentru masurarea calitatii aerului din Bucuresti airlive.ro a inregistrat, marți seara, un nivel „foarte ridicat” al poluarii in Capitala. Cele mai afectat zone au fost Piata Sudului, Libertatii si Baneasa Nord. Gradul de poluare a depașit 100 ICA, indicele de calitate a aerului care arata…

De exemplu, pe o strada din Sectorul 4 masuratorile aratau un indice de 110. Și in zonele limitrofe ariei de nord-vest a Capitalei, precum Rudeni și Șoseaua Odai, senzorii au indicat valori de 100.

- Datele furnizate de aparatura de masurare a calitații aerului arata ca, in noaptea de Ajun, zona de nord a Bucureștiului a fost una dintre cele mai populate de pe pamant. Astfel, la Otopeni, poluarea a atins cote mai mari decat in Bangladesh, care este cea mai poluata țara din lume, noteaza Digi 24.Conform…

- Nicusor Dan isi propune ca Bucurestiul sa devina un oras inteligent, chiar daca a recunoscut ca autoritatile nu au date exacte despre cati oameni locuiesc in Capitala. "Nu a existat un dialog intre ceea ce are nevoie mediul de afaceri si ceea ce produce scoala in acest moment. Smart city inseamna…

- Poluarea a atins cote record in Capitala si in judetul Ilfov. Zonele cele mai afectate au fost Piata Sudului si Libertatii. In zona Corebeanca, limita legala maxima a fost depasita de 15 ori, potrivit informațiilor de pe platformele pentru masurarea calitatii aerului.Fara ele, nu ar fi știut…

- Aproape toți senzorii erau colorați in roșu, galben sau portocaliu, ceea ce indica depașiri pentru cei doi poluanți, dincolo de limita maxim admisa și sigura pentru populație. Depașirile s-au inregistrat deși era noapte și weekend, iar traficul, considerat unul dintre principalii poluatori, era aproape…