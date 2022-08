Poluarea din râul Oder ar putea afecta peştii din Marea Baltică (oficial german) Poluarea industriala produsa pe raul Oder de-a lungul granitei dintre Germania si Polonia care a dus la moartea masiva a pestilor ar putea afecta viata marina chiar pana in Mare Baltica, a avertizat ministrului Mediului dintr-un land german, informeaza DPA. In functie de vant si de conditiile actuale, poluarea este asteptata sa ajunga la gura de varsare a raului Oder in apropiere de orasul-port Szczecin din Polonia cel mai devreme in aceasta seara, a scris ministrul Mediului din landul german Mecklenburg – Pomerania Inferioara intr-o declaratie de vineri seara. Pe parcursul zilei de sambata, partea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

