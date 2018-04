Stiri pe aceeasi tema

- Intervenție pentru limitarea poluarii produse pe raul Mures Administratia Nationala "Apele Române" anunta ca echipele sale de interventie continua sa actioneze pentru limitarea poluarii produse ieri pe râul Mures, când bazinul unui transformator de la termocentrala Iernut…

- In data de 13 aprilie 2018, la ora 12:40, s-a produs o poluare accidentala cu ulei mineral de transformator (de tip MOL Turbine 32K si MOL Turbine 46K), pe raul Mureș, aval 100 m de Termocentrala Iernut, județul Mureș. Cantitatea estimata este de cca o tona. Personalul specializat A.N. „Apele Romane”-…

- S.N.G.N. Romgaz S.A. informeaza ca vineri, 13.04.2018, echipele specializate ale companiei au intervenit pentru etanșeizarea unei instalații e evacuare a apelor uzate folosite in cadrul centralei electrice de la Iernut, dupa ce o cantitate de apa uzata conținand cca. 20-30 litri de ulei rezidual s-a…

- Autoritatile din Alba, alertate de vineri de poluarea accidentala pe raul Mures, provenita de termocentrala Iernut, au continuat si sambata mobilizarea in teren, pentru indepartarea uleiului industrial deversat in apa si purtat de curenti. Dimineata, o parte din „viitura” ajunsese in zona Teius – Capud…

- Raul Mureș a fost poluat accidental, vineri, cu ulei in urma unei fisuri la un transformator de la o termocentrala a Romgaz de la Iernut. Nu exista mortalitate piscicola și se incearca reducerea poluarii prin montarea de baraje absorbante. Directorul Administrației de Apa Bazinala Mureș, Cristian…

- Un nou accident, cu implicarea unui troleibuz, a avut loc in urma cu cateva zeci de minute, in sectorul Buiucani al Captalei, la intersecția strazilor Vasile Lupu și Belinschi. Troleibuzul s-a ciocnit in partea laterala cu un camion de dimensiuni mari, iar in rezultat s-a spart geamul și s-a format…

- Romgaz va investi in acest an 856 de milioane de lei la termocentrala pe care o construieste la Iernut, dupa ce, anul trecut, a efectuat plati de 200,4 milioane de lei in contul acestui proiect, conform datelor furnizate de reprezentantii companiei, citate de Agerpres.Pentru anul 2018 sunt planificate…

- Iridex Group Import Export, lider în tehnologii de mediu, de gestiune a deșeurilor, construcții civile și industriale, îmbunatațiri funciare, proiectarea și operarea de depozite ecologice municipale, anunța rezultatul vizitei la depozitul ecologic de la Chiajna a reprezentanților Consiliului…