- "Muntele" de deseuri medicale asociate COVID-19 prezinta riscuri pentru sanatate si pentru mediu, a declarat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), solicitand masuri pentru a reduce in special utilizarea manusilor. Organizatia Mondiala a Sanatatii a analizat intr-un nou raport cele aproape 87.000…

- 5.483.023 milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP. Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (837.264), conform news.ro.Brazilia este pe locul doi, cu 619.937 de decese, urmata…

